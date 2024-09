I Grandi Viaggi riduce perdita al 31 luglio. Ricavi a 33,4 milioni di euro

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilcon undi 33,97 milioni di euro, in aumento rispetto a quello registrato al 31 luglio 2023 (32,16 milioni di euro). Tale incremento, evidenzia la soscietà, è frutto delle strategie che ha saputo attuare, in termini di campagne marketing messe in atto tramite l'utilizzo di tutti i canali di comunicazione per la promozione e vendita dei prodotti di proprietà italiani ed esteri.Le strutture di proprietà italiane hanno registrato vendite in aumento di circa il 4,4% rispetto al precedente periodo, mentre le strutture di proprietà estere, con la riapertura delle destinazioni, hanno fatto registrare un incremento di circa 8,5%. Complessivamente il fatturato relativo allesi è incrementato di 1,55 milioni di euro, passando da 27,16 milioni di euro a 28,71 milioni di euro (+5,7%). Per quanto riguarda i, il fatturato pari a 0,28 milioni di euro ha registrato un incremento del 94,4% rispetto al precedente periodo. Infine, il settoreha registrato un incremento del fatturato rispetto al periodo precedente, passando da 4,86 milioni di Euro a 4,98 milioni di euro, ripartito in percentuale tra le destinazioni per il 41% Oriente, 34% America e Canada, 16 % Africa e Sud Africa, 7% Australia, 1% Crociere e Europa.L'è negativo per 0,60 milioni di euro, rispetto ai -0,25 milioni di euro del 31 luglio 2023, principalmente a causa del decremento della voce "Altri ricavi". L'aumento dei ricavi è il risultato delle politiche commerciali di fidelizzazione e incentivazione per le vendite di soggiorni nelle strutture italiane di proprietà, combinato alla difficoltosa, ma costante, attenzione al contenimento dei costi di gestione e del personale.Ilconsolidato del periodo, negativo per 1,75 milioni di euro, ha registrato un miglioramento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (-1,98 milioni di euro nel 2023).Al 31 luglio 2024 ladel Gruppo ammonta a 18,03 milioni di euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 16,53 milioni di euro, mentre quella complessiva, comprensiva delle attività finanziarie a breve ed a lungo termine, risulta positiva per 29,26 milioni di euro (25,11 milioni di euro nel 2023).