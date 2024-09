SECO, per il 2024 stima ricavi oltre 180 milioni. Titolo scivola su conti semestre

SECO

(Teleborsa) -, azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all’avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali, archivia il primo semestre dell'anno, conpassati da 111,9 milioni a 95,3 milioni, in calo di €16,5 milioni (-14,8%). Il primo semestre dell’anno, spiega la società in una nota, "è stato ancora condizionato dal fenomeno di destocking che ha visto i nostri principali clienti continuando a ridurre i propri livelli di magazzino. Sebbene abbiamo dimostrato una miglior resilienza rispetto al resto del settore, questa dinamica ha portato alla diminuzione dei volumi di vendita distribuita nelle diverse aree geografiche e nei mercati verticali serviti".L’ EBITDA adjusted è passato da €26,5 milioni (23,7% dei relativi ricavi) a €15,8 milioni (16,6% dei relativi ricavi), in calo di €10,7 milioni (-40,4%). L’è passato da €18 milioni (16,1% dei relativi ricavi) a €6,4 milioni (6,7% dei relativi ricavi), con un decremento di €11,6 milioni (-64,4%) .è passato da €12,6 milioni (11,3% dei relativi ricavi) a €3,9 milioni (4,1% dei relativi ricavi), con un decremento di €8,7M (-68,8%).è passato da un debito netto pari a €52 milioni al 31 dicembre 2023 a un debito netto pari a €61 milioni al 30 giugno 2024-Per il 2024, la Società si aspetta di raggiungere ricavi per oltre €180 milioni, con un Gross margin superiore al 50%. "Confidenti che nel 2025 si assisterà al ritorno di contesto di mercato normalizzato, ci aspettiamo che SECO tornerà a registrare una crescita organica del fatturato superiore al 15%, trainata sia da clienti esistenti che nuovi clienti che entreranno in mass production. Anche la profittabilità recupererà, allineandosi ai livelli storici".Alla luce dei risultati semestrali il titolomostra un ribasso dell'8,42% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,998 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,303. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,877.