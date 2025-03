Seco supera la guidance 2024. L'utile scende a 1,4 milioni di euro

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha comunicato che isono passati da 209,8 milioni di euro al 31 dicembre 2023 a 183,5 milioni di euro, in calo di 26,3 milioni di euro (-12,5%). Il 2024 è stato ancora condizionato dal fenomeno di destocking che ha visto i principali clienti continuare a ridurre i propri livelli di magazzino.L'è passato da 50,6 milioni di euro (24,1% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2023 a 28,2 milioni di euro (15,4% dei ricavi) al 31 dicembre 2024, in calo di 22,4 milioni di euro (-44,2%). L'è passato da 22,9 milioni di euro (10,9% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2023 a 1,4 milioni di euro (0,7% dei ricavi) al 31 dicembre 2024, in decremento di 21,5 milioni di euro (-94,0%).L'adjusted è migliorato significativamente e passato da un debito netto pari a 52 milioni di euro al 31 dicembre 2023 a un debito netto pari a 41,3 milioni di euro al 31 dicembre 2024."Sebbene il 2024 abbia riservato, sono orgoglioso che Seco abbia mantenuto il proprio impegno nel rafforzare le relazioni con i clienti e nell'accelerare la propria leadership tecnologica - ha commentato il- La nostra strategia, incentrata su prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, tra cui la suite software IoT Clea, ci ha permesso di mantenere un profilo di gross margin ai massimi livelli di mercato. Abbiamo inoltre ottimizzato le nostre operazioni, migliorando il capitale circolante e riducendo significativamente l'indebitamento netto, rafforzando così la nostra solidità finanziaria complessiva"."Queste azioni ci hanno consentito die di posizionarci per cogliere una quota significativa della ripresa che mi aspetto nel 2025 - ha aggiunto - Guardo con entusiasmo alle opportunità che ci attendono, sostenuti da una robusta pipeline di nuovi prodotti e design win e guidati dal nostro costante impegno nell'innovazione tecnologica e nelle partnership strategiche. Il nostro focus sull'edge AI e sulla nuova famiglia di Modular Vision HMI ci permette di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e di creare valore a lungo termine per i nostri azionisti".Seco afferma che il punto di svolta si materializzerà già nel, quando prevede di raggiungere ricavi per oltre 47 milioni di euro, con un livello di Gross margin superiore al 50%. Il percorso di crescita per l'anno sarà supportato da una solida pipeline di nuovi prodotti Edge, così come dall'adozione crescente della nostra suite software IoT Clea.