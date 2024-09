Unidata, EnVent conferma Outperform e TP a 6,6 euro

Unidata

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato la) e ilper azione, upside del 78%) sul titolo, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan.In seguito all'acquisizione appena annunciata da, terzo più grande fornitore di banda larga negli USA, di, numero 6 nella stessa classifica e uno dei maggiori proprietari di fibra ottica, gli analisti hanno analizzato il valore e l'andamento del mercato delle infrastrutture in fibra. I principali risultati per i 4 più grandi quotati sono: concorrenza di un enorme debito finanziario, superiore ai ricavi e da 4 a 6 volte l'EBITDA (contro 1,5 volte di Unidata); % EBITDA nella regione del 30 e EBIT nel 20. Secondo McKinsey, i multipli P/E delle transazioni basate sulle infrastrutture in fibra sono andati oltre 20x, fino a 30x, mentre al giorno d'oggi si prevede che il traffico crescerà al 20% di CAGR. L'EV/ricavo medio è nell'intervallo 2/3 volte (più alto per i player wholesale). In tale contesto, ", non appena le Joint Venture Fiber saranno pienamente operative", si legge nella ricerca."Apprezziamo le prestazioni di Unidata in termini di continuità e crescita organica durante l'integrazione di TWT e consideriamo le cifre del primo semestre complessivamente coerenti con le nostre ipotesi per l'anno fiscale 2024, contando su un secondo semestre ancora migliore come nel 2023 - scrive EnVent - Restiamo fiduciosi con le nostre ultime stime e valutazioni, mentre il prezzo delle azioni è".