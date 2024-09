Esprinet, Intermonte aumenta target price e conferma Buy

Intermonte

Esprinet

(Teleborsa) -ha migliorato il(aper azione dai precedenti 6,50 euro) e confermato la) sul titolo, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, dopo la pubblicazione dei risultati per il primo semestre 2024.Gli analisti hanno scritto che i risultati del 2Q hanno mostrato, con una significativa ripresa nel segmento consumer. Esprinet ha superato un mercato ancora in fase di stabilizzazione, recuperando la quota persa lo scorso anno. La società ha confermato la guidance di EBITDA rettificato, supportata da una graduale ripresa della domanda (confermata anche dal trend di luglio) e da un rigoroso controllo OpEx."Apprezziamo gli sforzi di Esprinet per controllare i costi e migliorare le dinamiche di conversione di cassa, che prevediamo continueranno nel 2H - si legge nella ricerca - A nostro avviso,, con un confronto YoY più favorevole in vista (i ricavi e l'EBITDA del 2H23 sono scesi rispettivamente del 17% e del 26%), il che significa che i prossimi trimestri non sembrano particolarmente impegnativi".