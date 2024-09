Esprinet, promozione a Buy da Intesa con aumento target price

Intesa Sanpaolo

Esprinet

(Teleborsa) -ha migliorato il(aper azione dai precedenti 5,4 euro) e la(ada Hold) sul titolo, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, dopo la pubblicazione dei risultati per il primo semestre 2024.Gli analisti scrivono che Esprinet èanno su anno nel secondo trimestre. In particolare, il segmento retail ha mostrato i primi segnali di ripresa dopo un lungo periodo di contrazione e, secondo il management, questo trend positivo è proseguito anche a luglio."A nostro avviso, questo è unsulla maggiore accelerazione prevista per il segmento a fine 2024 e 2025, guidata anche da un'imminente ondata di sostituzione dei PC dovuta sia al naturale ciclo di vita del prodotto sia al supporto di nuovi prodotti abilitati dall'intelligenza artificiale - si legge nella ricerca - Pensiamo che il quadro generale sembri migliorare: i) la domanda dei consumatori ICT sta mostrando alcuni segnali di ripresa; ii) l'azienda continua a guadagnare quote di mercato nei segmenti delle soluzioni; iii) ottimizzando al contempo il NWC".