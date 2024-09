Eurocommercial Properties, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo ha incrementato a 27,4 euro per azione (dai precedenti 25,2 euro) il target price su Eurocommercial Properties , società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, confermando la raccomandazione "Buy" visto il potenziale upside dell'11%.



Gli analisti scrivono che il portafoglio aziendale ha confermato la sua solida performance, con un andamento positivo delle vendite al dettaglio (+1,8% anno su anno) e un aumento del traffico dell'1,7%. Le stime del broker sono allineate con la fascia superiore dell'intervallo di guidance dell'azienda per il 2024, indicando un risultato degli investimenti diretti compreso tra 2,35 e 2,40 euro per azione.

(Teleborsa) -