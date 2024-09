Eventi e scadenze del 13 settembre 2024

Venerdì 06/09/2024

Lunedì 09/09/2024

Mercoledì 11/09/2024

Giovedì 12/09/2024

Venerdì 13/09/2024

Alkemy

Cy4Gate

Eurotech

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

Intermonte Partners Sim

IRCE

Italian Wine Brands

Mondo TV

(Teleborsa) -- Il mondiale degli sport a rotelle arriva per la prima volta in Italia e vedrà oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo. Ci saranno 12 sport diversi, dallo skateboarding al freestyle fino allo skatecross e al pattinaggio artistico, l'hockey pista e il roller derby- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove esperti e opinion leader condivideranno strategie e casi di successo in eventi in presenza e digitali. L'evento di apertura, "ESG investing and Sustainable Growth: moving forward", sarà inaugurato dall'AD di Euronext, Stéphane Boujnah. Seguiranno interventi di oltre 20 rappresentanti C-Level di aziende e istituzioni finanziarie come Assicurazioni Generali, CDP, ENI e Snam- Cagliari - Il ministro Calderone, accoglierà i Ministri del Lavoro e dell’Occupazione di Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, oltre al Commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali, il DG dell'OIL, il Direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari sociali dell'OCSE, i rappresentanti di Business 7 e Labour 7 e i rappresentanti di Civil 7, Women 7 e Youth 7- Si svolge a Budapest l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso- Campus Luiss Guido Carli, Roma - Conferenza internazionale congiunta di due giorni sul Diritto Finanziario organizzata in collaborazione con l'Università di Tor Vergata di Roma e la University of Luxembourg. Partecipa, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti- Budapest - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il Direttore Generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini- Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Spagna - Moody's e S&P Global pubblicano la revisione del merito di credito- Il Salone dell'auto di Torino sarà un evento gratuito all'aperto che celebrerà la storia e il futuro dell'automobile, con esposizioni di auto classiche, prototipi e modelli eco-sostenibili. Il ministro Salvini sarà al Salone per l'inaugurazione- Excelsior Palace, Rapallo - Evento annuale di riferimento per il real estate italiano, di Scenari Immobiliari. L’edizione 2024 avrà come tema guida "New Horizons – Nuovi Orizzonti"11:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia inaugurale dell'84° Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri dal titolo "L'Italiano, luce nel mondo"15:00 -- Budapest - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa Christine Lagarde- Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale