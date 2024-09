IRCE, utile primo semestre a 4,84 milioni

IRCE

(Teleborsa) - Il Gruppo, operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, ha chiuso il primo semestre 2024 con undi periodo di 4,84 milioni.Ilconsolidato è stato di 208,41 milioni, in calo dell’4,8% rispetto ai 218,96 milioni del primo semestre 2023; riduzione dovuta principalmente ai minori volumi venduti, solo in parte compensata dall’aumento del prezzo del rame (la quotazione media LME in Euro del primo semestre 2024 è stata del 4,5% superiore a quella dello stesso periodo 2023).Lanetta al 30 giugno 2024 ammonta a € 54,41 milioni, in aumento rispetto a € 25,65 milioni del 31 dicembre 2023, principalmente a causa dell’aumento del capitale circolante operativo e dell’investimento in Repubblica Ceca.