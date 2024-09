Sesa, Equita lima target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 107 euro) ilsul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando la" sul titolo, dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre dell'esercizio.Gli analisti affermano che il 1Q25 si è chiuso, a causa soprattutto del forte calo del Digital Green (-49% yoy nei ricavi e -59% yoy nell'EBITDA).Durante la call è emerso che: il Digital Green (principalmente legato alla rivendita e installazioni di pannelli fotovoltaici e batterie - sottodivisione del segmento VAS) a partire dal 1Q25 verrà rappresentato come una divisione separata; il, con un contributo atteso di circa 180 milioni di euro sul FY25; il forte calo è stato determinato dal confronto sfidante con il FY24, quando erano presenti incentivi fiscali quasi assenti nel FY25.La conferma dell'outlook FY25 si basa sull'attesa di una crescita sia dell'SSI che del VAS (ex-Digital Green) già a partire dal 2Q25, con un'accelerazione più significativa nel 2H25. L'M&A finalizzato ad oggi è atteso contribuire per circa il 30% della crescita indicata nell'outlook FY25, con l'che, così come l'espansione all'estero.A seguito dei risultati, il broker ha effettuato un, in particolare limando la NFP (2025 NFP a 56 milioni di euro da precedente 78 milioni di euro), per tenere conto della maggiore spesa per M&A e una visione leggermente più conservativa sul FCF.