Nuova serie web di FSNews: alla scoperta del dietro le quinte del mondo ferroviario

(Teleborsa) - Nasce "", la nuova serie web diche racconta il dietro le quinte del. Dalla manutenzione dei treni, alla progettazione dei binari, fino a come vengono prodotti i materiali con i quali le linee ferroviarie sono costruite. La serie, attraverso, entra così nei luoghi in cui questo lavoro prende forma proprio come se si trattasse di un backstage.Si parte da Napoli, dall’impianto IMC AV deputato alla manutenzione dei Frecciarossa 500 e 1000, i treni ad Alta Velocità di Trenitalia. Qui con la guida di Fabio Mocciola, responsabile dell’impianto, scopriamo da vicino come avviene la manutenzione programmata e correttiva di I livello, nonché la manutenzione ciclica di II livello dei treni ETR 500 e 1000. Inoltre, nella prima puntata spazio a un’operazione affascinante e rara da vedere: laL’IMC AV Napoli è un complesso industriale del Gruppo FS da 440mila metri quadrati (76mila coperti), uno spazio che equivale a oltre 10 campi di calcio. Qui la grande tradizione ingegneristica e manutentiva coesiste con l’innovazione tecnologica, dallo studio dei vari componenti del treno grazie alla diagnostica avanzata, alla sensoristica e alla manutenzione predittiva. Il tutto con un’attenzione particolare alla sostenibilità, visto che su due capannoni dell’impianto trovano dimora impianti fotovoltaici dotati di 1.870 pannelli per l’autoproduzione del 90% del fabbisogno di energia elettrica diurno.L’Impianto di Napoli Gianturco è attivo h24, 365 giorni l’anno e impiega un indotto complessivo di circa 3 mila persone che permettono la manutenzione di circa 35 treni al giorno. Il viaggio di "Backstage" è appena partito. Per salire a bordo di questo affascinante mondo fatto di conoscenza tecnica, di esperienza e di grande passione basta seguire