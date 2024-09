Reway Group, controllata MGA si aggiudica nuovo contratto da 36 milioni di euro

Reway Group

(Teleborsa) - Continua la crescita dinel risanamento di infrastrutture stradali e autostradali. La controllata MGA (Manutenzioni Generali Autostrade), specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie, ponti e viadotti autostradali, si e`relativa all’Accordo Quadro triennale per il risanamento strutturale di viadotti situati in alcune tratte stradali in Lazio.La commessa, il cui valore per MGA e` pari a circa 36 milioni di euro, e` stata assegnata a un’ATI di cui la controllata di Reway Group è capofila con una quota del 59,83% e di cui fa parte anche Steelconcrete Consorzio Stabile.Nel dettaglio, MGA si occuperà di risanamento strutturale di ponti e viadotti nelle strade del Lazio, impiegando circa 50 addetti tra operai specializzati e tecnici.L’avvio dei lavori e` previsto nel quarto trimestre 2024, per una durata complessiva di 3 anni.La commessa ottenuta da MGA consolida ulteriormente il portafoglio ordini di Reway Group, portandolo a 1,045 miliardi di euro, al lordo della quota prodotta finora nel terzo trimestre 2024 e rafforza ulteriormente il posizionamento del Gruppo nel Centro Italia, permettendo di continuare la crescita nel risanamento di infrastrutture stradali e autostradali. Per la controllata di Reway Group è la seconda importante commessa ottenuta nel giro di pochi giorni, a ulteriore dimostrazione delle forti competenze del Gruppo nella ristrutturazione e ripristino di gallerie, ponti e viadotti.A seguito della commessa acquisita, ildi Reway è composto dal 32% di lavori in gallerie autostradali, 21% di lavori ferroviari, 16% di lavori su viadotti autostradali, 12% di barriere di sicurezza e antirumore autostradali, 17% di altre manutenzioni autostradali, e 2% di lavori su ingegneria civile.