Circle, valore produzione consolidato 1° semestre sale a 7,3 milioni

CIRCLE Group

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan ed attiva nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale, ha annunciaot i dati del primo semestre del 2024.Il, in crescita dell’1% rispetto al primo semestre del 2023 (7,2 milioni) e del 10% rispetto al Valore della Produzione consolidato del primo semestre 2023 normalizzato (dagli effetti straordinari di anticipo di ordinato e fatturato derivanti dalla scadenza degli incentivi della transizione 4.0).“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nel semestre", ha detto, Presidente & CEO di CIRCLE Group. aggiungendo "a giugno abbiamo presentato il piano Connect 4 Agile Growth 2027, che si concentra su tre macro-pilastri: nodi intermodali “intelligenti” e automatizzati (porti, interporti, terminal, nodi logistici, aeroporti, ecc.), industrie e spedizionieri proattivi e predittivi con documenti di trasporto completamente dematerializzati (quindi comprendenti, in primis, l'e-CMR), corridoi logistici internazionali e procedure doganali innovative, il tutto spinto da un task orizzontale rappresentato dalla transizione verde ed energetica. Tutti i filoni stanno procedendo in maniera significativa".