Franchetti, utile 2024 sale a 1,5 milioni di euro. Valore della produzione +28%

Franchetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha chiuso il 2024 con unpari a 9 milioni di euro, con un incremento del 28% rispetto a 7 milioni del 31 dicembre 2023. L'si attesta a 3,4 milioni di euro, con un'(calcolato sul valore della produzione) del 37,8%. Rispetto al 2023, quando l'EBITDA era pari a 2,5 milioni di euro, EBITDA margin (calcolato sul valore della produzione) del 36,1%, il Gruppo registra un aumento del 34% in valore assoluto e un miglioramento di circa 170 basis points dell'EBITDA Margin, a conferma della crescente efficienza operativa e della capacità di assorbire la maggiore struttura di costo. L'dell'esercizio è pari a 1,5 milioni di euro, rispetto a 1,2 milioni registrato a fine 2023 con un incremento del 21,2%.L'risulta attivo (cassa) per 1,1 milioni di euro, a fronte di un indebitamento finanziario netto di 0,4 milioni di euro (debito) al termine del 2023. Il miglioramento è attribuibile principalmente all'aumento di capitale da 6 milioni di euro effettuato dalla Capogruppo nel luglio 2024, che ha significativamente rafforzato la dotazione di liquidità del Gruppo."Le recenti acquisizioni di Strucinspect in Austria e Matildi+Partners in Italia costituiscono due tappe fondamentali del nostro percorso di espansione, contribuendo ad arricchire le nostre competenze e ad ampliare l'offerta nei campi della diagnostica e della terapia delle infrastrutture - ha commentato l'- Queste integrazioni si inseriscono strutturalmente nella nostra piattaforma tecnologica dedicata alla manutenzione predittiva supportata da intelligenza artificiale"."Sebbene alcuni progetti abbiano registrato naturali slittamenti nella fase di avvio, la solidità e la distribuzione del portafoglio ordini ci permettono di pianificare e di rafforzare la nostra struttura organizzativa in modo coerente e sostenibile - ha aggiunto -, sostenute da un backlog che, al 31 gennaio, ha raggiunto i 40 milioni di euro".