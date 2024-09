Neurosoft, ricavi semestrali salgono a 16,2 milioni di euro. Utile in calo

Neurosoft

(Teleborsa) -, società greca quotata su Euronext Growth Milan che fornisce software che ottimizzano i processi aziendali ed operativi, ha chiuso ildel 2024 conconsolidati pari a 16,22 milioni di euro, in aumento del 37% rispetto al primo semestre del 2023. L'utile lordo è arrivato a 3,19 milioni di euro (crescita del 19%).L'ha raggiunto l'importo di 1,20 milioni di euro e l'si è attestato a 0,27 milioni di euro, leggermente inferiori rispetto al primo semestre del 2023. Le cifre inferiori di EBITDA ed EBIT sono dovute al fatto che, nel 2024, l'azienda si è aggiudicata importanti progetti infrastrutturali, in cui la prima fase di implementazione prevede la rivendita di beni, che è intrinsecamente una linea di business a basso margine."Neurosoft è pronta per un altro anno forte nel 2024 - ha affermato il- Di fronte alle sfide economiche, la nostra azienda ha mostrato una crescita impressionante, sottolineando la nostra resilienza e dedizione all'eccellenza. Siamo ansiosi di sfruttare questo slancio, rimanendo concentrati sulla fornitura di un valore eccezionale ai nostri clienti, azionisti e alle comunità che serviamo. Guardando al futuro, siamo ottimisti e impegnati a sostenere la nostra crescita nel settore dei servizi gestiti, esplorando al contempo nuove opportunità e partnership e continuando il nostro investimento in ricerca e sviluppo per mantenere la leadership del settore".