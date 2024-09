SACE punta sull’innovazione tecnologica per servire le PMI

(Teleborsa) - SACE punta sull’innovazione tecnologica e dà il benvenuto alla nuovache guiderà la funzione Tech & Innovation Solutions.Il gruppo assicurativo finanziario italiano partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzato in servizi e soluzioni per la crescita delle imprese,e per questo sta investendo nelloche aumentino la capacità di reach e l’accessibilità dell’offerta, oltre a migliorare la consapevolezza e la fruizione di prodotti e servizi grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, che comprendono blockchain e intelligenza artificiale.Con questo obiettivo, nasce la nuova funzione Tech & Innovation Solutions sotto la guida di Elisabetta Torri: connel settore Digital Insurance & Technology in gruppi bancari, assicurativi, società di servizi e consulenza, la nuova Chief Technology & Innovation Officer di SACE si occuperà died è collocata a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Alessandra Ricci."Con il nostro Piano Industriale INSIEME2025 ci siamo posti l’obiettivo di, raggiungendo quante più imprese possibili con le nostre soluzioni e i nostri strumenti di conoscenza e connessione. Un obiettivo che ci sta guidando in unaancora prima cheinvestendo con convinzione nelle nostre persone e nell’innovazione tecnologica - ha dichiarato-. Sono molto contenta di dare ilche guiderà la nostra nuova funzione Tech & Innovation Solutions, che esprime a pieno questa ambizione"."Sono molto felice di entrare a far parte della squadra di SACE – ha aggiunto-. Fin dai primi contatti sono rimasta affascinata dalla straordinaria e per certi versi unicaoltre che per l’a servizio dello sviluppo delle persone e dell'esperienza dei clienti."Elisabetta Torri ha iniziato la sua carriera nel mondo delle assicurazioni come consulente, fino a ricoprire il ruolo di Managing Director in Accenture, dove ha guidato progetti di trasformazione per le principali compagnie assicurative italiane ed internazionali. Nel 2016 entra in Compagnia diventando Chief Information Officer di Poste Vita e Poste Assicura continuando il percorso con alcuni progetti di trasformazione digitale e tecnologica. Nel 2020 è entrata a far parte del gruppo Poste Italiane, contribuendo con un importante ruolo nell’Unità di Crisi di Regione Lombardia durante la gestione pandemia alla realizzazione della campagna vaccinale e supportando vari progetti in ambito assicurativo e welfare. Nel 2022, ha assunto il ruolo di Direttore IT, Infrastrutture e Digital Innovation presso Credit Agricole Vita e Assicurazioni avviando il progetto di trasformazione tecnologica per la realizzazione della joint venture tra il Gruppo Credit Agricole Assurance e Banco Popolare di Milano, continuando a dimostrare la sua competenza nella gestione di progetti di trasformazione digitale.