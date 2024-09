Sanlorenzo, Intesa lima target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Sanlorenzo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 53,5 euro precedenti) ilsu, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 53%.Gli analisti hanno pubblicato le primeper il gruppo Sanlorenzo. Prevedono un CAGR EBIT consolidato 2024-27 all'8,2% e un CAGR EPS al 7,9%. Dopo aver rettificato l'EPS consolidato 24-26 di una media del 2,3%, a causa di una leggera revisione al ribasso per Sanlorenzo stand-alone, l'analisi mostra che il titolo è scambiato a un P/E non impegnativo di 12-11x e a un EV/EBITDA di 6,3x-5,5x 2024-25. Nel complesso, ritengono che le preoccupazioni sul rallentamento della domanda globale di lusso siano esagerate per il titolo (-19% negli ultimi 3M).