Engie, Standard Ethics assegna outlook Positivo

Engie

(Teleborsa) - Standard Ethics ha assegnato un, colosso francese dell'energia. Ilè confermato. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che la società francese è, come rilevato dall'adozione di policy e target in linea con le strategie internazionali; ha un sistema di gestione e prevenzione dei rischi avanzato che integra i principali temi ESG; ha un Codice Etico che richiama esplicitamente le raccomandazioni volontarie delle organizzazioni sovranazionali (Onu, Ocse e Ue); la rendicontazione di Sostenibilità è adeguata. Gli analisti notano positivamente che Engie fissa all'interno della Global Policy for Diversity, Equity and Inclusion (DEI) obbiettivi di parità di genere nel medio-lungo periodo anche per le funzioni manageriali. Il CdA raggiunge già la parità di genere.Tenuto conto che il sistema di governance prevede il doppio diritto di voto assembleare, l'all'interno dell'organo apicale appare un possibile miglioramento nell'interesse degli azionisti di minoranza e del mercato. Tra i possibili miglioramenti, si menziona anche la possibilità di distinguere con più efficacia iniziative etiche (di CSR) o filantropiche da quelle di Sostenibilità derivanti dalle strategie internazionali.Gli analisti monitorano il corso di una