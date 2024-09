Gibus, ricavi a 47,5 milioni nel primo semestre

Gibus

(Teleborsa) - La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 di, il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, mostrapari a 47,5 milioni di euro, in diminuzione del 6,1% rispetto a 50,6 milioni di euro al 30 giugno 2023.L’ EBITDA si attesta a 7,8 milioni di euro, -16% rispetto a 9,3 milioni di euro al 30 giugno 2023 (EBITDA margin pari al 16,4%, rispetto al 18,4% al 30 giugno 2023). L’è pari a 5,4 milioni di euro, -14% rispetto a 6,2 milioni di euro al 30 giugno 2023, dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 2,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 2,7 milioni di euro al 30 giugno 2023.L’si attesta a 3,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto a 3,3 milioni di euro al 30 giugno 2023, al netto di imposte pari a 1,6 milioni di euro (2,3 milioni di euro al 30 giugno 2023).Laè pari a 19,6 Euro milioni, in diminuzione rispetto a 20,7 Euro milioni al 31 dicembre 2023.È difficile prevedere una ripresa significativa dei consumi già nella seconda metà del 2024, spiega la società nella nota dei conti, tuttavia "per una crescita sostenuta. Per quanto riguarda i prezzi delle materie prime, la situazione rimane imprevedibile, ma attualmente non vi sono segnali di turbolenze significative che potrebbero impattare negativamente i margini nella seconda metà dell'anno".