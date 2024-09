Mare Group entra nel mercato spagnolo con la controllata Obiettivo Europa

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciatocon ilobjetivoeuropa.com. Obiettivo Europa, detenuta al 100% da Mare Group, con oltre 15 anni di esperienza e oltre 120.000 iscritti, è il portale n. 1 in Italia per il monitoraggio e la valutazione dei bandi a favore delle piccole e medie imprese, con un modello di business digitale che facilita e automatizza l'accesso ai bandi.Forti del successo ottenuto in Italia, il management ha deciso di dare avvio al processo di internazionalizzazione a partire dalla Spagna, il cui, si legge in una nota. Tale strategia rafforza anche le opportunità di collaborazione con il partner Ahora, sviluppatore spagnolo di software gestionale per aziende presente da oltre 30 anni sul mercato nazionale e internazionale che, grazie a oltre 1.500 clienti PMI, rappresenta un efficace canale di accesso."Con il lancio di objetivoeuropa.com: il tessuto imprenditoriale spagnolo presenta caratteristiche simili a quello italiano ed è quindi ideale per l'acquisizione di nuove quote di mercato - ha commentato l'- L'innovazione è sempre al centro del nostro modello e l'integrazione con Delfi.AI di nuovi prodotti e servizi semplifica l'operatività delle PMI migliorandone la competitività: la partnership con Ahora è un esempio del nostro interesse sul territorio; proprio per questo prevediamo di aprire una controllata spagnola entro l'anno in corso".