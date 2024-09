Crédit Agricole Italia, riprende il confronto con le organizzazioni sindacali

(Teleborsa) - Il 18 settembre si è tenuto l'incontro che ha segnato laindopo la pausa estiva. È quanto comunicano le Segreterie del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.L'azienda ha convocato al tavolo negoziale le organizzazioni sindacali per iniziare ad approfondire il(vap) 2024. La stipula dell'accordo sul premio aziendale deve avvenire nei termini previsti al fine di beneficiare della detassazione.Le organizzazioni sindacali hanno richiesto di calendarizzare una serie di incontri per settembre e ottobre, inserendo all'ordine del giorno materie che hanno carattere di urgenza qualiIn merito ai percorsi professionali, i sindacati sono in attesa di riscontrare i tempi di riconoscimento economico sia per il 2024 sia per gli arretrati 2022 e 2023 per i colleghi di provenienza