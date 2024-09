DHH, utile semestrale vola a 2 milioni di euro. Ricavi +9%

DHH

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha chiuso ilconpari a 18 milioni di euro, rispetto a 16,5 milioni di euro nello stesso periodo del 2023, rappresentando una crescita del 9%. Questo aumento è attribuibile principalmente alla crescita dei ricavi nei segmenti Cloud Computing (+9%), Cloud Hosting (+7%) e Business Connectivity (+9%). I ricavi ricorrenti costituiscono circa il 94% del totale, evidenziando una forte fidelizzazione dei clienti e una prevedibilità del fatturato.L'è pari a 6 milioni di euro, in crescita rispetto a 4,3 milioni di euro, con un incremento significativo del 40% e undel 33%. L'è incrementato a 2 milioni di euro da 313 mila euro, segnando un aumento sostanziale del 541%, sostenuto dalla crescita dei ricavi e dall'ottimizzazione dei costi."Siamodel primo semestre del 2024, che segna il diciottesimo semestre consecutivo di crescita del nostro fatturato, tutto ottenuto in modo organico - ha commentato il- La nostra redditività sta crescendo ancora più velocemente rispetto al fatturato, dimostrando la forza del nostro modello di business scalabile. Continuiamo a concentrarci sulla qualità dei ricavi, ricorrenti grazie alla vendita di canoni di abbonamento ai nostri prodotti tecnologici, senza concentrazione di clientela e con termini di pagamento in grado di garantire un forte flusso di cassa"."Siamo anchein aree come l'Intelligenza Artificiale e lo streaming video, che sono stati ben accolti sul mercato - ha aggiunto - Guardando al futuro, intendiamo continuare su questa strada, sostenendo il nostro approccio multidimensionale alla crescita. Mentre ci concentriamo sulla crescita organica, consideriamo le acquisizioni come una strategia complementare, che abbiamo perseguito sin dalla costituzione di DHH. Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità e in costante contatto con potenziali target, comprese aziende nei nostri settori esistenti, nei mercati in cui siamo presenti e anche in altri mercati dell'UE".Laè migliorata a 3,6 milioni di euro di debito netto, una riduzione del 44% rispetto a 6,5 milioni di euro alla fine del 2023, grazie ai flussi di cassa operativi e a una gestione efficace della liquidità.