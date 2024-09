Misitano & Stracuzzi, l'utile semestrale balza a 5,1 milioni di euro

Misitano & Stracuzzi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, ha chiuso il primo semestre del 2024 conpari a 35,8 milioni di euro, vs 32,8 milioni nel primo semestre 2023 (+9,3%). L'analisi delle vendite di per area geografica evidenzia che circa il 46% del fatturato proviene dal mercato EMEA ed oltre il 33% dal mercato americano.L'è pari a 8,4 milioni di euro, +35,7% rispetto al primo semestre 2023, mentre l'è pari al 23,4% dei Ricavi di vendita (rispetto al 18,8% nel primo semestre 2023). Ilè pari a 5,1 milioni di euro, in aumento del 48,4%."Siamo lieti di annunciare ottimi risultati finanziari nel primo semestre del 2024, che dimostranodel Gruppo - ha commentato l'- Il nostro principale mercato di sbocco, rappresentato dal comparto dell'healthy food presenta dinamiche e potenzialità ancora latenti e l'appeal di mercato dei nostri prodotti, la cui qualità rappresenta un segno distintivo, unitamente ad una strategia commerciale customizzata sui clienti con prodotti tailor made, sono una rinnovata conferma della bontà della nostra vision, anche a livello internazionale"."Ci tengo a sottolineare che la performance complessiva in termini di turnover è in linea con le nostre aspettative e la marginalità pressoché equiparabile a quella del full year 2023, è nettamente superiore a quella del primo semestre 2023 - ha aggiunto - Tutto questo ci rendedel nostro nuovo importante percorso".La(debito netto) è risultata pari a 25,2 milioni di euro, in aumento rispetto a 15,1 milioni al 31 dicembre 2023, sia per gli investimenti nei 2 nuovi stabilimenti produttivi, che per la suddetta variazione del capitale circolante e per la distribuzione del dividendo. La PFN al 30 giugno 2024 non include i proventi pari a 17,7 milioni di euro della quotazione sul mercato EGM conclusasi con successo lo scorso 29 luglio 2024.