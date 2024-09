Trasporti, Salvini a Budapest critica l’estremismo sull’elettrico

(Teleborsa) - Anticipare la revisione delsulla, aprendo a. È una delle proposte avanzate daa Budapest, durante il consiglio informale dei Ministri Ue. È quanto si apprende da una nota diffusa dal Ministero dei Trasporti. In attesa di un bilaterale con, Salvini ha ribadito che “è ormai evidente a tutti che il solo elettrico è un fallimento”, invocando “più cautela su nuove tasse come l’ETD e l’ETS marittimo”.A margine della prima sessione di lavoro, Salvini ha avuto modo di congratularsi con il collega ungherese per gli investimenti sull’