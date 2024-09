Xenia Hotellerie Solution, l'utile scende a 0,2 milioni di euro nel primo semestre

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha chiuso ildel 2024 conpari a 27,5 milioni di euro, in crescita rispetto a 23,8 milioni al 30 giugno 2023. L'andamento si rivela positivo su tutte le linee di business: l'Accommodation ha totalizzato ricavi per 21,2 milioni contro 18 milioni al 30 giugno 2023; Phi Hotels con la gestione ad oggi di 10 strutture alberghiere, 4 in più rispetto al 31 dicembre 2023, ha registrato un fatturato di 5,8 milioni verso 5,4 milioni al 30 giugno 2023; infine, la Distribuzione GDS ha generato ricavi per 0,4 milioni rispetto a 0,3 milioni al 30 giugno 2023.La riduzione dell'- che passa da 1,98 milioni di euro a 1,2 milioni di euro e a 1,3 milioni di euro per EBITDA Adjusted - è dovuta alla crescita di alcuni costi, principalmente di ordine non strutturale, conseguenti alla nuova impostazione organizzativa post quotazione e ad alcune attività di consulenza necessarie per le operazioni di M&A. L'ammonta a 0,2 milioni di euro, rispetto a 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2023."Il primo semestre èe, nella dinamica complessiva dei nostri business, abbiamo trovato conferma della nostra idea di fare un upgrade alle strategie per il futuro - ha commentato l'- Il calendario delle acquisizioni - rimodulato conseguentemente al completamento del percorso di quotazione - compiuto nel secondo semestre dell'anno ha posticipato di qualche mese il consolidamento di ulteriori ricavi e le contribuzioni all'EBITDA"."Abbiamo completato l'acquisto di tre alberghi e questo è un buon risultato al quale si aggiunge l'apertura della nuova struttura ricettiva di Druento (TO), così da portare a 4 i nuovi Phi Hotels del 2024. Tutti i segmenti di business della società sono cresciuti e hanno contribuito all'incremento dei ricavi - ha aggiunto - Nel primo semestre, tuttavia,alberghiere acquisite nel corso del secondo semestre dell'anno".La(Debito) ammonta a 11,9 milioni di euro, in incremento rispetto a 6,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023; tale variazione è ascrivibile all'aumento dei debiti finanziari a medio lungo termine e a seguito dell'inserimento di tre nuovi Hotel che hanno portato a un incremento delle quote dei debiti IFRS16 e Rent to Buy.