Xenia Hotellerie Solution, ricavi in crescita e utile a 0,2 milioni nel primo semestre

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha chiuso ildel 2024 conpari a 27,5 milioni di euro, in crescita rispetto a 23,8 milioni al 30 giugno 2023. L'andamento si rivela positivo su tutte le linee di business: l'Accommodation ha totalizzato ricavi per 21,2 milioni contro 18 milioni al 30 giugno 2023; Phi Hotels con la gestione ad oggi di 10 strutture alberghiere, 4 in più rispetto al 31 dicembre 2023, ha registrato un fatturato di 5,8 milioni verso 5,4 milioni al 30 giugno 2023; infine, la Distribuzione GDS ha generato ricavi per 0,4 milioni rispetto a 0,3 milioni al 30 giugno 2023.La riduzione dell'- che passa da 1,98 milioni di euro a 1,2 milioni di euro e a 1,3 milioni di euro per EBITDA Adjusted - è dovuta alla crescita di alcuni costi, principalmente di ordine non strutturale, conseguenti alla nuova impostazione organizzativa post quotazione e ad alcune attività di consulenza necessarie per le operazioni di M&A. L'ammonta a 0,2 milioni di euro, rispetto a 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2023.e, nella dinamica complessiva dei nostri business, abbiamo trovato conferma della nostra idea di fare un upgrade alle strategie per il futuro - ha commentato l'- Il calendario delle acquisizioni - rimodulato conseguentemente al completamento del percorso di quotazione - compiuto nel secondo semestre dell'anno ha posticipato di qualche mese il consolidamento di ulteriori ricavi e le contribuzioni all'EBITDA"."Abbiamo completato l'acquisto di tre alberghi e questo è un buon risultato al quale si aggiunge l'apertura della nuova struttura ricettiva di Druento (TO), così da portare a 4 i nuovi Phi Hotels del 2024.e hanno contribuito all'incremento dei ricavi - ha aggiunto - Nel primo semestre, tuttavia, manca una parte significativa di questi derivanti dalle nuove strutture alberghiere acquisite nel corso del secondo semestre dell'anno".La(Debito) ammonta a 11,9 milioni di euro, in incremento rispetto a 6,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023; tale variazione è ascrivibile all'aumento dei debiti finanziari a medio lungo termine e a seguito dell'inserimento di tre nuovi Hotel che hanno portato a un incremento delle quote dei debiti IFRS16 e Rent to Buy.