Generali, confermate 3 liste per CdA. Caltagirone propone taglio del 15% ai compensi

(Teleborsa) -, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, hache sarà nominato dagli azionisti nell'assemblea convocata il 24 aprile a Trieste. Tutte le liste - i cui nominativi erano già emersi venerdì scorso - rispettano le normative e le indicazioni rappresentate nella convocazione dell'assemblea in termini di candidati indipendenti e di quote di genere., società del gruppo Caltagirone, ha anche proposto che ildi amministrazione per il triennio 2025-2027 preveda unarispetto a quanto proposto dal board. Di conseguenza propone che il compenso sia così determinato: 85.000 lordi annui, con un incremento del 50% per coloro che fossero componenti del comitato esecutivo, ove costituito; un gettone di presenza per ciascuna seduta del consiglio e del comitato esecutivo pari a3.400 euro lordi.Laè quella presentata daed è composta da Andrea Sironi (candidato presidente), Clemente Rebecchini, Philippe Donnet (candidato amministratore delegato), Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone, Elena Vasco e Giorgio Valerio.Laè stata depositata da VM 2006 e candida Flavio Cattaneo, Marina Brogi, Fabrizio Palermo, Ines Gandini, Stefano Marsaglia, Tiziana Togna. Infine la, presentata da diversi fondi sotto l'egida di Assogestioni, è composta da Roberto Perotti, Francesca Dominici, Anelise Sacks e Leopoldo Attolico.Nella lista presentata dall'azionistasono indicatinel Consiglio di Amministrazione uscente, tra i quali sono compresi l'attuale Presidente, Andrea Sironi, e l'attuale Amministratore Delegato, Philippe Donnet. Nella lista presentata dall'azionista VM 2006 sono indicati tre amministratori presenti nel Consiglio di Amministrazione uscente.