ALA, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel primo semestre

ALA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 138,5 milioni di euro, rispetto ai 113,6 milioni del primo semestre 2023, segnando una crescita di circa il 21,9%. L'incremento pari a 24,8 milioni è da imputarsi sicuramente a un miglioramento significativo delle performance delle principali business lines, nonché alla contribuzione del gruppo spagnolo SCP Sintersa.L'si attesta a 16,9 milioni di euro, rispetto ai 12,3 milioni nel primo semestre del 2023, ed evidenzia una crescita più che significativa del +37,2%, dovuta sostanzialmente all'incremento della marginalità lorda, nonché alla crescita dei ricavi. L'si attesta a 12,2% con una crescita di 1,4 punti percentuali rispetto al 30 giugno 2023 (10,8%). L'è pari a 7,1 milioni di euro, rispetto ai 5,8 milioni del primo semestre 2023."Il Gruppo ALA ha raggiuntonei primi sei mesi del 2024, sostenendo un run-rate in termini di valore della produzione ed EBITDA in netta crescita rispetto all'anno precedente e, per quello che risulta alla società, stando ai dati pubblici, ancora una volta ben al di sopra della media del mercato aerospace - ha commentato l'- In aggiunta, nel corso del primo semestre dell'anno la controllata Sintersa SA ha consolidato il proprio posizionamento geografico, avviando i lavori per l'apertura di una nuova filiale operativa nel Nord Italia, e inaugurando la nuova sede di Siviglia in Spagna. Il nuovo stabilimento spagnolo, tre volte più grande rispetto al precedente, aumenta in maniera significativa la nostra capacità produttiva e ci permetterà di rispondere in modo più efficace alla crescente domanda di prodotti e servizi per l'industria dell'Aerospazio e della Difesa"."Questi risultati sono un'del gruppo ALA di continuare a rafforzare il proprio posizionamento competitivo tra i principali operatori mondiali del settore ed allo stesso tempo di creare valore per i propri azionisti", ha aggiunto.La(PFN) al termine del primo semestre si attesta a 46,7 milioni di euro, con un incremento pari a circa 17,5 milioni rispetto ai 29,2 milioni del 31 dicembre 2023, connesso al deciso incremento del capitale circolante netto e in particolare delle rimanenze.