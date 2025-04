Milano e i listini europei aprono in rosso, focus su risposta Unicredit al governo su Ops Banco BPM

Unicredit

(Teleborsa) -ha chiarito i "" imposti dal Consiglio dei ministri sull'offerta pubblica di scambio sulla totalità delle azioni ordinarie die critica la decisione del governo di utilizzare ilper l'operazione, chiedendo a Palazzo Chigi di riconsiderare la sua decisione. Il titoloapre la seduta in leggero calo mentrerisulta tra le peggiori ae le tensioni tra il presidente deglie lafrenano anche i mercati europei. Non arrivano segnali incoraggianti nemmeno sul fronte dellatra Pechino e Washington: il ministero del Commercio cinese ha avvertito i paesi che intendono concludere accordi commerciali con gli Stati Uniti a spese della, accusando al contempo l'amministrazione Trump di abuso dei dazi doganali.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,151. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,25%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,27%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,57%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,34%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,90%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 37.799 punti, in calo dello 0,88%.In frazionale calo il(-0,67%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,94%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,37%),(+1,30%),(+1,14%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,11%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,50%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,89%),(+2,29%),(+1,26%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,50%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,73%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,68%.