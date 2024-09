Conti pubblici, Giorgetti: non cambiano principi e quadro PSB

(Teleborsa) - Nonostante la revisione delleabbia portato ad une ad un rapporto, nulla cambia in vista della prossima Manovra., dunque, per la prossima Legge di bilancio che, come ribadito dal MEF, si baserà su una"."Lacomunicati oggi da Istati principi e il quadro delgià esaminato dal Cdm lo scorso 17 settembre", afferma il ministro dell’economia e delle finanze, aggiungendo che "ilL'Istat oggi ha annunciato una revisione al ribasso del PIL 2023 ed un miglioramento della stima didel PIL rispetto al 7,4% indicato in precedenza, mentre ladel PIL rispetto al 137,3% precedente.Lo scorso 17 settembre, Giorgetti ha presentato in CdM lo, che verrà presentato a Bruxelles ad ottobre e che tiene conto del nuove regole di bilancio, che prevedono una crescita della spesa netta in media dell’1,5% ed ile non a fine 2026, come previsto in precedenza. Le nuove regole del Patto di stabilità poi prevedono poi il, che il MEF non ha quantificato rispetto al DEF di aprile, ma potrebbe beneficiare dell'aumento delle entrate dei primi sette mesi dell'anno.