Fa tappa a Napoli "Road to Social Change", il percorso di UniCredit dedicato alla sostenibilità

(Teleborsa) - Si svolgerà il prossimoal, "", dedicato alla filieraRoad to Social Change è il, strutturato dalla, che mira a far crescere le competenze su questo tema ad Imprese, Organizzazioni Non Profit e Istituzioni per generare un impatto sociale positivo. La Sostenibilità Integrale è un approccio di business capace di coniugare le performance economiche delle attività realizzate, con la necessità di ridurre gli impatti ambientali e aumentare quelli sociali, con una prospettiva intenzionalmente orientata a ridurre le disuguaglianze.Road to Social Change si articola in una, disponibili anche in diretta streaming da tutta Italia, che in questa edizione declinano la sostenibilità integrale in cinque filiere strategiche per il tessuto produttivo italiano quali fashion e tessile, materiali (ceramica, ecc.), agrifood, turismo, healthcare.Dal 2021 Road to Social Change ha. Nel 2023, il programma ha coinvolto, organizzazioni non profit e istituzioni. Durante le tre edizioni del programma, sono stati, una nuova figura professionale in grado di supportare la transizione giusta ed equa all'interno dell'azienda in cui operano, che hanno seguito uno specifico iter e superato un assessment dedicato. Laè come sempre organizzata daed è stata ideata in collaborazione conIl talk del 26 settembre a Napoli prevede l’apertura con un. A seguire ci sarà un intervento di, docente di marketing per l’innovazione e la trasformazione digitale dell’Università Federico II di Napoli. Il talk proseguirà poi con una tavola rotonda su "La sostenibilità Integrale all‘interno della filiera dell‘agrifood" in cui Capo filiera,si confronteranno sulle sfide e le opportunità del settore e si concluderà con due corner dedicati alla cultura manageriale della sostenibilità integrale e al legame fra innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, a cura di Istud Business School e del Politecnico di Milano."La sostenibilità rappresenta una leva fondamentale per il futuro delle imprese e delle comunità. Con Road to Social Change vogliamo cper formare nuove professionalità capaci di guidare una transizione giusta ed equa" - ha dichiarato. "Il percorso offre strumenti concreti per affrontare le sfide della sostenibilità, promuovendo innovazione e inclusione, fornendo alle comunità le leve per il progresso che, oltre la crescita economica, persegua l'avanzamento per un futuro più equo".