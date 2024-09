Studitalia, 26 milioni di euro da Milano Capital e investitori privati per finanziare M&A

(Teleborsa) -ha annunciato l', boutique di private equity, insieme a un gruppo di investitori privati di alto profilo.Studitalia, già Mazzolini e Partners, co-fondata e gestita dai commercialisti Dario Mazzolini e Cristiano Verazzi, fornisce servizi di contabilità, amministrazione e consulenza fiscale, societaria e del lavoro alle imprese. Negli ultimi 10 anni è cresciuta di oltre il 15% all'anno, realizzando 20 acquisizioni con un modello operativo efficiente incentrato su team specializzati. Nel 2024 si prevede che le società del gruppo raggiungano i. Ulteriori acquisizioni sono in corso ed espanderanno il perimetro iniziale a oltre 15 milioni di di euro fatturato.L'investimento in Studitalia è stato di, prevalentemente in aumento di capitale, per finanziare ulteriori acquisizioni e investimenti in sistemi informativi. Obiettivo è creare in 5-6 anni un campione nazionale di oltre 55 milioni di euro di fatturato, si legge in una nota.Milano Capital, guidata da Gabriele Bavagnoli con il partner Gianluca Longhi, entrambi ex McKinsey, ha coinvolto nell'operazionetra cui PFC, family office focalizzato su investimenti a impatto sociale e ambientale, Ekon Capital fondata da Matteo Lodrini, già CFO di Industrie De Nora, Evoluzione 11 di Carlo Bertagnin Benetton, Solferino Investment guidata da Donato Romano, già fondatore del Gruppo La Piadineria, BG Asset Management di Maurizio Borletti e Paolo de Spirt, già soci di Milano Capital nella quotazione in Borsa di Spactiv nel 2017.