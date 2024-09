Alfonsino, migliorano i margini semestrali. Ricavi a 1,5 milioni di euro

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha chiuso ildel 2024 cona 1,5 milioni di euro, in diminuzione del 36% rispetto al dato comunicato al 30 giugno 2023. Tale scostamento si deve principalmente all'avvenuta modifica di modello di business, con il definitivo passaggio alla nuova piattaforma proprietaria (Rushers) e il conseguente venire meno dei ricavi generati attraverso l'erogazione del servizio di consegna, ora fatturati direttamente dal corriere nei confronti del cliente finale.L'è positivo per circa 132 mila euro, in miglioramento del 124% rispetto al 30 giugno 2023 pari a circa - 0,5 milioni. Ilsi attesta su una perdita di 256 mila euro, rispetto a quella registrata di 0,8 milioni al 30 giugno 2023, dato migliorativo di circa il 67%. La, al 30 giugno 2024, è cash negative per circa 1,2 milioni di euro, in calo rispetto ai - 1,0 milioni del 31 dicembre 2023."Prendiamo atto dell'approvazione della relazione finanziaria semestrale 2024 con- ha commentato l'- I risultati ottenuti nella prima metà dell'esercizio 2024 confermano ed esaltano la efficacia del percorso di ottimizzazione dell'infrastruttura aziendale, intrapreso con risolutezza ormai da oltre un anno. L'andamento di questi sei mesi, infatti, ci restituisce risultati ottimi in ottica di efficientamento, supportati dalla positività dell'EBITDA, in miglioramento del 124% rispetto al 1H 2023, rendendo conto dell'avvenuto superamento della fase d'assestamento appena successiva al cambio del modello di business con Rushers"., certi di aver costruito una proposta di valore sostenibile nel tempo. I nostri obiettivi sono chiari: espandere la nostra presenza in nuovi mercati, anche attraverso alleanze strategiche e innovare per garantire un servizio sempre più affidabile e omnicanale", ha aggiunto.