Casta Diva Group, nasce divisione Pharma: sarà guidata da Alessandro Scattolin

Casta Diva Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, ha nominato, 49 anni, direttore della nuova divisione Pharma di Casta Diva Group che si colloca all’interno della società del gruppo G2 Eventi. Scattolin sarà affiancato dae daCasta Diva ha anche annunciato che è stata firmata unaper l’acquisizione del 100% delle quote di una società che opera da oltre 20 anni nel settore della organizzazione di eventi, prevalentemente nel campo medico/scientifico, sia in ambito nazionale che internazionale, e che vanta fra i suoi clienti le principali multinazionali Pharma e Istituti Universitari di eccellenza in campo europeo. Laha un fatturato 7,4 milioni di euro nel 2023, con un adjusted ebitda margin dell’11,6% e il closing dell’acquisizione, condizionato all’esito della due diligence in corso, è previsto entro la fine dell’anno."Ci siamo resi conto che in alcuni ambiti della Live Communication, molto specifici, è necessario avere delle expertise particolari, che abbiamo trovato al massimo grado in Alessandro Scattolin e nei suoi collaboratori. Queste caratteristiche, unite al feeling che si è immediatamente creato tra questi nuovi manager e la nostra squadra, ci fanno pensare che le cose si svilupperanno rapidamente come previsto - ha commentato il presidente e Ceo del gruppo,-. L’aggiunta importantissima dell’acquisizione di un noto brand del settore farà da ulteriore volano alla crescita della nuova divisione pharma di CDG, che avrà tutto il nostro appoggio morale e concreto sia nella sua fase di sviluppo sia negli anni a venire”.