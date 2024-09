doValue, Equita taglia TP: Gardant fondamentale per slancio e struttura finanziaria

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 14,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, confermando la" sul titolo.Gli analisti credono che, seppure non cambi radicalmente il business model di doValue e permangano degli elementi di attenzione, siae, soprattutto, per ripristinare una. Secondo Equita: Gardant migliora le prospettive in Italia grazie ai suoi contratti con(apportano anche GBV fresco, il che generalmente implica un tasso di riscossione più elevato, e aiutano a diversificare l'esposizione principale di doValue alla regione ellenica); la transazione, incluso l'aumento di capitale di 150 milioni di euro sul mercato, riequilibra la struttura del capitale, riportandola a livelli più ragionevoli; l'entità combinata rimane un player prevalentemente NPL nel breve termine (mercato NPL impegnativo e c'è bisogno di prove sul potenziale di crescita effettivo nei ricavi non NPL).Per quanto il mercato di riferimento, gli analisti affermano che le banche europee vengono da una fase di de-risking molto accelerata. Stimano che lo stock di NPE nei bilanci bancari dei paesi in cui doValue opera siano diminuiti da 560 miliardi di euro nel 4Q14 a 130 miliardi di euro nel 1Q24. In tale contesto, la produzione di crediti deteriorati da parte delle banche si è stabilizzata a livelli più bassi rispetto al passato, con i default rate vicini ai minimi storici in Italia. "È dunque", viene evidenziato.Il nuovo TP (o 1,9 euro prima del raggruppamento azionario, da 2,9 euro ), tiene conto: (i) della(-0,5 euro su TP prima del raggruppamento); (ii) dell'aggiornamento del prezzo dell'(-0,5 euro su TP prima del raggruppamento), assumendo un prezzo di emissione in linea con gli attuali prezzi di mercato (molto più bassi rispetto al prezzo dell'ultimo aggiornamento); (iii) del1:5. Gli analisti ricordano che, in attesa del closing, consolidano Gardant e gli effetti pro-forma dell'aumento di capitale a partire dal 2025 (eccetto i costi di M&A incorsi nel 2024)."Riconosciamo come il titolo tratti a(Adj. EV/EBITDA 2025E = 4.0x, FCF yield 2025E in area 25%) e che il deal con Gardant permetterà un miglioramento sia dell'outlook che della capital structure - si legge nella ricerca - Confermiamo Hold considerando: (i) il possibile rischio di overhang legato all'aumento di capitale; (ii) la necessità di conferme su un effettivo miglioramento del business momentum; (iii) limitata visibilità sulla traiettoria a lungo termine del business NPL".