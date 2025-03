Yakkyo, ricavi raddoppiati e utile in crescita a 0,5 milioni nel 2024

Yakkyo

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2024 con un risultato netto pari arispetto agli 0,40 milioni dell'esercizio precedente. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile di esercizio di 498.878 euro a riserva straordinaria.delle vendite si attestano a 12,6 milioni, in forte crescitarispetto ai 6,3 milioni dell’esercizio precedente.si porta a 1,2 milioni, in leggero aumento (+5,9%) rispetto agli 1,1 milioni al 31 dicembre 2023, con EBITDA Margin che si riduce dal 17% del 2023 al 9% del 2024. Dopo ammortamenti in linea con il 2023 (Euro 0,53 milioni) riconducibili principalmente all’ammortamento di software proprietari legati alla piattaforme e nuove funzionalità di Yakkyofy e PandaRocket,si attesta a 0,67 milioni, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente (0,63 milioni)."Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2024 con ricavi che sono raddoppiati rispetto al 2023. Cresce in modo significativo soprattutto il dropshipping, grazie al nostro modello di successo, all’efficacia della nostra tecnologia e alle attività di marketing legate alle fiere di settore internazionali che ci hanno visto protagonisti. Un risultato non scontato considerando che dai 77.000 ordini del 2023 siamo arrivati a gestire oltre 550.000 ordini nel 2024", ha spiegato, Presidente e Amministratore Delegato di Yakkyo.è negativo (debito netto) per 134 migliaia di euro, in miglioramento rispetto a una situazione negativa per 331 mila euro al 30/06/2024 e in diminuzione rispetto ad una situazione cash positive per 266 migliaia euro al 31/12/2023.