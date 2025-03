Safilo Group, utile netto adjusted in aumento a 34,2 milioni

Safilo Group

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2024 cn unpari a 34,2 milioni di euro,il risultato del 2023, principalmente per l’effetto delle valutazioni della passività per opzioni sulle quote di minoranza. Al netto di questo impatto, la, guidata dal calo del 15,3% degli oneri finanziari netti, passati da 19,2 milioni di euro a 16,3 milioni di euro, grazie a una riduzione dei tassi di interesse e a un leggero calo dell’indebitamento lordo.Nel 2024, lesono state pari aa cambi costanti e del 3,1% a cambi correnti rispetto al 2023. La contrazione è stata determinata dall’, il cui impatto si è riflesso sulle performance di tutte le aree geografiche. Al netto di questo effetto, l’andamento delle vendite è risultato leggermente positivo.Nel 2024, Safilo ha confermato un, che si è tradotto nel miglioramento di tutti gli indicatori reddituali.è risultato pari a 93,0 milioni di euro, inrispetto al 2023, mentre il margine EBITDA adjusted è migliorato di 40 punti base, dal 9% al 9,4%.è risultato pari a 52,6 milioni di euro, inrispetto al 2023, mentre il margine operativo adjusted si è attestato al 5,3% delle vendite, in miglioramento di 50 punti base rispetto al 4,8% registrato nel 2023.Nel 2024, Safilo ha confermato una generazione cassa positiva, con undi 16,7 milioni di euro rispetto ai 29,1 milioni di euro registrati nel 2023. Al 31 dicembre 2024,del Gruppo, che tiene conto anche del completamento del Programma di Acquisto di Azioni Proprie per 11,8 milioni di euro, è rimasto stabile rispetto al 2023, a 82,7 milioni di euro.