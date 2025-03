Magis, utile 2024 sale a 8,68 milioni. Dividendo di 0,92 euro

Magis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, ha registrato nelunpari a 85,18 milioni di euro, in crescita del 5,2% rispetto all'esercizio 2023, estabili pari a 81,55 milioni. L'andamento del fatturato è correlato principalmente alla calibrata riformulazione di alcuni prezzi di vendita, in relazione al calo del costo delle materie prime, e alla politica di concentrazione della produzione sul mix di clienti e prodotti a maggior valore aggiunto, già avviata nel corso dell'esercizio precedente.Il Margine Operativo Lordo () è aumentato attestandosi a 15,23 milioni di euro, dunque, pari a circa il 18,7% dei ricavi (rispetto a 15 milioni del 2023); così come è aumentato il Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA ADJUSTED) attestandosi a 16,80 milioni di euro, pari a circa il 20,6% dei ricavi. Il2024 si attesta a 8,68 milioni di euro (in miglioramento rispetto a 8,22 milioni nel 2023), anche grazie a una gestione finanziaria più efficiente che ha portato ad una riduzione significativa dell'ammontare degli oneri finanziari netti.Laha registrato, pertanto, un forte miglioramento, pari a 8,91 milioni di euro, passando da 5,77 milioni del 2023 a 14,67 milioni del 2024. Tale risultato è ancora più significativo considerando gli importanti investimenti effettuati nell'esercizio, pari a 5,1 milioni di euro."Nell'esercizio 2024 abbiamo consolidato la nostra strategia di crescita puntando su prodotti speciali e soluzioni personalizzate, rafforzando la nostra posizione di specialisti nel settore - ha commentato il- La focalizzazione su clienti e prodotti a maggiore redditività ci ha permesso di confermare la nostra posizione rispetto al mercato, garantendo solidità finanziaria e una forte generazione di cassa. Questo risultato è il frutto di un approccio mirato e di una visione strategica orientata all'innovazione e al valore per i nostri partner, che dimostra la capacità di Magis di cavalcare il mercato".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di ununitario a valere sul bilancio 2024 pari a 0,92 euro (dividend yield: 7,5%) per ciascuna azione avente diritto, con data di stacco della cedola il 5 maggio 2025, data di legittimazione al pagamento (record date) il 6 maggio 2025 e data per il pagamento del dividendo il 7 maggio 2025.