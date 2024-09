Maps, deciso aumento della marginalità nel primo semestre. Ricavi a 14,7 milioni

MAPS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha chiuso ildel 2024 conpari a 14,7 milioni di euro, +13% rispetto a 13,1 milioni al 30 giugno 2023. La componente di Ricavi non Caratteristici è pari a 0,2 milioni, in diminuzione rispetto agli 0,5 milioni del primo semestre 2023.Il Margine Operativo Lordo () è pari a 3,2 milioni di euro, +57% rispetto a 2,0 milioni al 30 giugno 2023, corrispondente ad undel 22% (15% al 30 giugno 2023). L'incremento della marginalità è principalmente dovuto alla scalabilità dei prodotti software e alla conclusione delle attività di integrazione e internalizzazione.L'si attesta a 0,6 milioni di euro, in aumento rispetto a 0,4 milioni al 30 giugno 2023, dopo il pagamento di imposte per 0,4 milioni, rispetto al beneficio fiscale ottenuto lo scorso anno, pari ad 0,3 milioni.Larisulta pari a 7,9 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a 12,5 milioni al 31 dicembre 2023; sulla variazione hanno inciso positivamente i flussi di cassa generati dall'attività operativa, pari a 4,4 milioni di euro. Inoltre, ha concorso positivamente al miglioramento l'aumento di capitale derivante dalla conversione dei Warrant avvenuto a giugno 2024."Siamoottenuti da questo primo semestre, che mostrano un netto miglioramento di tutti i principali indicatori economici e finanziari - ha commentato- La crescita dei ricavi del 13%, interamente organica, conferma la nostra capacità di cogliere le opportunità dei mercati su cui ci siamo focalizzati. I canoni ricorrenti, che danno forte stabilità ai nostri ricavi, dimostrano il crescente apprezzamento per i nostri prodotti da parte di nuovi clienti e la costante fidelizzazione della clientela esistente. L'incremento di oltre il 50% dell'EBITDA è la prova concreta della scalabilità del modello di business basato sui prodotti software e della validità delle azioni messe in atto per completare le integrazioni delle società acquisite e per ottimizzare le nostre attività operative"."Il miglioramento significativo della Posizione Finanziaria Netta è frutto di una gestione attenta del capitale circolante e della fiducia dimostrata dai nostri azionisti attraverso la conversione di oltre 890.000 warrant - ha aggiunto - La cassa generata nel primo semestre 2024 ci dà ulteriore slancio per proseguire con determinazione nell'evoluzione del nostro portafoglio prodotti e nella".