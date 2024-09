Omer, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Omer

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 5,2 euro, upside potenziale del 25%) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario.Omer ha pubblicato ieri , con ricavi totali pari a 39,3 milioni di euro (+19% rispetto a 33 milioni di euro), in linea con le aspettative, un EBITDA di 8 milioni di euro (+11% rispetto a 7,2 milioni di euro YoY), superiore alle previsioni, e una posizione finanziaria netta positiva di 17,4 milioni di euro (contro 19,8 milioni di euro a fine 2023), riflettendo un assorbimento di cassa dovuto principalmente alle dinamiche del capitale circolante.Il broker ha leggermente aumentato la stima dei costi del personale e ritiene che la società possa ottenere undel primo (+7%) in termini di EBITDA. In secondo luogo, ha prudentemente aumentato le previsioni sui crediti commerciali e sulle scorte di fine anno, riducendo così la generazione di cassa attesa.