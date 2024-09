Racing Force, utile semestrale sale a 5,4 milioni. Forte generazione di cassa

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2024 conpari a 37,6 milioni di euro, in crescita di 0,4 milioni rispetto al primo semestre 2023 (+1%). Al netto di due ordini stagionali di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit, relativi al primo semestre 2023, le vendite del 1H 2024 sono in crescita del 4% rispetto all'esercizio precedente.L'è pari a 8,2 milioni di euro (21,7%), contro 7,9 milioni nel primo semestre 2023 (EBITDA margin 21,3%). La variazione è dovuta ai maggiori ricavi ed alla razionalizzazione dei costi, in particolare quelli logistici. Ilè pari a 5,4 milioni di euro, in crescita del 10,6% grazie all'incremento dell'EBIT, al saldo positivo della gestione finanziaria ed al minor effetto fiscale."Il primo semestre 2024 ha evidenziato una forte generazione di cassa proveniente dalla gestione operativa, con una cash conversion, in rapporto all'EBITDA, pari all'87% - ha commentato l'- A questo dato si aggiunge un incremento della marginalità percentuale, grazie alla razionalizzazione delle spese e, in particolare, alla riduzione dei costi legati alla logistica. Questi risultati sono stati conseguiti in un contesto macroeconomico ancora caratterizzato da incertezza e tensione a livello geo-politico, all'interno di un esercizio che per il Gruppo rappresenta un periodo di investimenti significativi, che verranno completati, come da previsione, entro la prima metà del 2025".Il flusso di cassa dalla gestione operativa è stato di 7,1 milioni di euro, con unapari all'87%, grazie alla crescita dell'EBITDA ed al minor assorbimento del capitale circolante netto.Ladi Gruppo passa da un debito netto di 3,2 milioni di euro a fine 2023, a un saldo positivo di 4,6 milioni al 30 giugno 2024, grazie alla liquidità generata nel corso del periodo dalla gestione operativa, al netto degli investimenti nel corso del semestre per complessivi 4,2 milioni (di cui 2,3 milioni per l'espansione della sede di Ronco Scrivia), oltre che all'aumento di capitale eseguito a giugno 2024 per un importo, al netto di oneri e spese, pari a 7,3 milioni.