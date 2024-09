TuttoFood Milano 2025: boom di prenotazioni e nuovo format internazionale

(Teleborsa) - A otto mesi dall'inizio, oltre il 70% degli spazi per la prossima edizione di, che si terrà dalè già stato prenotato. Questa edizione segna il debutto di un nuovo format fieristico, nato dalla partnership tra Fiera Milano e Fiere di Parma, in cui Fiera Milano è diventata il secondo azionista privato di Fiere di Parma, trasferendo la gestione di TuttoFood a Parma.L'evento, che anticiperà le, vedrà la partecipazione di aziende provenienti da, tra cui Germania, Irlanda, Turchia, Egitto, Stati Uniti e Perù. La "food week" di Milano partirà dal 3 maggio e si prevede che l’evento genererà un impatto economico di circa 15 milioni di euro per la fiera e, ha dichiarato: "Non solo il numero di aziende estere confermate, ma anche la loro qualità dimostrano quanto questo. Siamo stati in grado di intercettare le necessità delle imprese e rispondere alle loro esigenze di business e relazioni". Tra i Paesi partecipanti, spiccano prime adesioni da Austria, Francia, Belgio, Danimarca, Thailandia, Taiwan, India e Stati Uniti, con la Spagna al 28% delle adesioni e notevoli incrementi da Paesi Bassi e Irlanda.TuttoFood Milano 2025, con, sarà. L'intera città sarà coinvolta in una "settimana del cibo", in stile Fuorisalone, con eventi previsti in luoghi iconici come il Castello Sforzesco e l’Università Cattolica.Secondo, "Milano sarà investita da una serie di eventi che renderanno la città la nuova capitale internazionale del cibo sano e sostenibile". Le collaborazioni con Ice-Agenzia, associazioni europee del settore e il partner Koelnmesse, che gestirà le vendite all'estero, rafforzeranno ulteriormente l'evento.A partire dal 2026, TuttoFood si alternerà con Cibus negli anni pari, mentre Anuga di Colonia continuerà a svolgersi negli anni dispari.