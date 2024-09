Allcore, utile semestrale sale a 814 mila euro. Valore produzione +15%

Allcore

(Teleborsa) -(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 22,8 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto al dato al 30 giugno 2023, pari a 19,9 milioni di euro.L'è pari a 2,3 milioni di euro, rispetto a 1,8 milioni di euro al 30 giugno 2023 evidenziando una crescita di 510 migliaia di euro pari al 28,3% guidato principalmente dalla BU pianificazione fiscale e gestione contabile. L'incidenza dell'EBITDA sui ricavi di vendita è del 10,8%, con un incremento pari all'1,3% rispetto al semestre precedente.L'è pari a 814 migliaia di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 30 giugno 2023 pari a 787 migliaia di euro.Laè pari a 2.711.204 euro di cassa netta (FY2023 a 6.346.514 euro)."I risultati del primo semestre 2024 confermano l'importante percorso di crescita e di efficientamento che abbiamo intrapreso, lasciando definitivamente alle nostre spalle le ombre di un 2023 in chiaroscuro - ha commentato l'- Grazie al lavoro del nostro team e alle scelte strategiche assunte in un contesto economico complesso, siamo riusciti a mantenere solidi indicatori di performance e sviluppare nuove opportunità di business. Stiamo facendo passi spediti verso l'ottimizzazione delle nostre strutture, con l'obiettivo di rendere più fluida l'integrazione tra le diverse business unit, di migliorare l'efficienza operativa e ridurre drasticamente i costi superflui, accelerando la digitalizzazione dei processi interni, grazie anche allo sviluppo e all'adozione di AI e soluzioni tecnologiche all'avanguardia".