Da domani a Napoli il Congresso AIGA con 500 avvocati da tutta Italia: apre il sindaco Manfredi

(Teleborsa) - Cinquecentounder 45 da ogni regione d’Italia interverranno, da domani, giovedì 26, a sabato 28 settembre, aldell’(Associazione Italiana Giovani Avvocati), dal titolo "Legge Professionale Forense: verso un nuovo Statuto dell’avvocatura". L’evento è in programma a, presso Castel Capuano e la Stazione Marittima.I lavori saranno aperti giovedì 26 settembre 2024 alle ore 15:00 a(piazza Enrico De Nicola n. 74) da Francesco Zaccaria, presidente AIGA Napoli. Seguono gli interventi istituzionali di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Gaetano Paolino, presidente dell'Unione regionale degli Ordini forensi della Campania; Carmine Foreste, presidente Consiglio Ordine Avvocati di Napoli; Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte di Appello di Napoli; Antonio Gialanella, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli; Vincenzo Salamone, presidente TAR Campania.Alle ore 16:00 i lavori proseguono con la tavola rotonda "", introdotta da Mario Scialla, coordinatore OCF, e moderata dalla giornalista Simona D’Alessio. Nel panel, gli interventi di Elisa Demma, presidente Movimento Forense; Antonio de Notaristefani, presidente Unione delle Camere Civili; Domenico Nicolas Balzano, vicepresidente dell’Unione delle Camere Penali; Giampaolo Di Marco, segretario ANF; Isabella Maria Stoppani, presidente ANAI; Orazio Abbamonte, presidente UNAA; Carlo Foglieni, presidente nazionale AIGA. Conclusioni della senatrice Erika Stefani. Alle 17:00, è previsto l’intervento in videoconferenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.il Congresso si sposterà alla(piazzale Stazione Marittima), per una due giorni ricca di tavole rotonde. Si parte alle 9:30 con il saluto di Carmine Foreste, presidente Consiglio Ordine Avvocati di Napoli, e un confronto tra avvocati, politica e magistratura con Francesco Greco, presidente CNF; Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia; Giuseppe Santalucia, presidente ANM. Le tavole rotonde saranno moderate dalla giornalista Simona D’Alessio.Quindi due tavole rotonde: "", e "". Con Francesco Napoli, vicepresidente CNF, Pasquale Parisi, Ufficio coordinamento OCF, l’onorevole Devis Dori; Mariangela Di Biase, vicepresidente nazionale AIGA; Donato Di Campli, tesoriere CNF; Accursio Gallo, segretario OCF, l’onorevole Marta Schifone; la senatrice Ada Lopreiato; Alessandro Nicolini, vicepresidente nazionale AIGA. Chiude la mattinata l’intervista all’avvocato Luigi Maruotti, presidente Consiglio di Stato.Nel pomeriggio si prosegue con altre tavole rotonde sui temi: "" e "". Presenti Giovanna Ollà, CNF; Alessandra Dalla Bona, Ufficio Coordinamento OCF; gli onorevoli Carolina Varchi, Federico Gianassi, Jacopo Morrone, Nazario Pagano, Valentina D’Orso; Anna Coppola, segretario nazionale AIGA. E ancora, Patrizia Corona, vicepresidente CNF; Nino La Lumia, tesoriere OCF, la senatrice Anna Rossomando, gli onorevoli Enrico Costa e Andrea de Bertoldi; Valerio Zicaro, tesoriere nazionale AIGA. Conclusione con l’intervista ad Andrea Del Mastro Delle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia.Infine, ultima giornata sabato ancora alla Stazione Marittima, con il convegno "". Ne discutono Maria Cristina Pisani, presidente Consiglio Nazionale Giovani; Lucia Secchi Tarugi, coordinatrice Commissione Integrata Pari Opportunità CNF; Maria Annunziata, componente del Consiglio di Amministrazione Cassa Forense; Walter Mauriello, presidente Meritocrazia Italia; Francesco Urraro, componente Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; Roberta Nobile, presidente CPO Napoli; Ilaria Li Vigni, delegato OCF. Modera Tommaso Bendinelli, componente Giunta nazionale AIGA.Dalle ore 11:00, infine, spazio ad AIGA con "", interventi di Giuseppe Tisci, presidente AIGA 1980-1982, e Mario Papa, presidente AIGA 2002-2005. La nomina dei Soci d’onore, l’assegnazione borse di studio "Luana Antelmi" e "Giovanni Savigni", la relazione dei Presidenti Carlo Foglieni e Felice Napolitano, presidente Fondazione Bucciarelli, una discussione sugli indirizzi politici dell’Associazione e la votazione delle mozioni congressuali.