Tinexta, Eugenio Rossetti subentra a Gian Paolo Coscia in CdA

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha comunicato che il consigliere non esecutivo e indipendente, nonché Presidente del Comitato Controllo e Rischi,, ha rassegnato le propriedalla carica di consigliere, per motivi strettamente personali. Coscia non detiene azioni della società.Il Consiglio di Amministrazione haquale nuovo amministratore. Rossetti risultava quale primo candidato tra i non eletti della lista presentata dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 23 aprile 2024. Rossetti è stato nominato consigliere non esecutivo e indipendente e resterà in carica fino alla prossima assemblea.