Unicredit-Comnmerzbank: per Scope Ratings sarà difficile senza supporto Berlino

(Teleborsa) -e crescere in Germaniadell'operazione da parte. Lo conferma uno studio di, l'agenzia di rating europea, a cura dell'analista, che si dicesul fatto che l'aumento della partecipazione in Commerzbank ad un soffio dalla soglia di OPA del 30%e la copertura della sua partecipazione - per il 9% diretta e per il 12% in derivati - le garantisce la(mantenimento della quota, aumento della partecipazione o vendita di quote). Dal momento che il governo tedesco è stato apertamente critico nei confronti di UniCredit, Scope Ratings ritiene chee ricorda che "le fusioni possono creare valore attraverso le sinergie di costo, mentre gli accordi ostili possono erodere qualsiasi beneficio, soprattutto di fronte alla resistenza della società target che del suo governo".da parte di UniCredit - sottolinea ol'0agenzia -e la logica finanziaria si baserebbe sullederivanti dallacontrollata da UniCredit. "Continuiamo a credere che la logica del consolidamento interno superi la logica dei grandi accordi internazionali. - afferma Boratti - Senza una piena unione bancaria europea, le limitate sinergie di capitale e di finanziamento continueranno a limitare i benefici degli accordi transfrontalieri, che offrono anche minori ricavi e benefici in termini di costi".D'altro canto,e potrà agire come azionista di blocco, condizionandone la strategia. Anche da un punto di vista puramente finanziario, l’investimento di UniCredit potrebbe rivelarsi utile, poiché Commerzbank ha aumentato la sua autonomia e migliorato le sue prospettive come entità indipendente.UniCredit potrebbe poi, magari cercando il sostegno delle istituzioni europee, che si sono già espresse a favore del consolidamento transfrontaliero. Il rapporto di Mario Draghi sul futuro della competitività europea è stato l'ultimo a chiedere ai maggiori attori paneuropei di contrastare il predominio delle banche statunitensi in diversi segmenti del mercato bancario europeo. AInoltre, UniCredit potrebbe anche cercare di ammorbidire l'opposizione politica, creando una holding quotata in Germania.Dal punto di vista di UniCredit, la fusione tra HVB e Commerzbank presenta: l’entità che nascerebbe da una aggregazione diventerebbe ladopo Deutsche Bank; l'operazione porterebbe; q ueste efficienze potrebbero derivare da unadelle reti di filiali delle due banche, soprattutto nelle città più grandi della Baviera e della Germania;, in modo simile a quanto ottenuto da HVB negli ultimi trimestri; UniCredit prenderebbe anche il, la filiale polacca di Commerzbank, permettendole di rientrare nel più grande mercato CEE dopo essere uscita durante la fase di ristrutturazione;e la Germania diventerebbe il mercato più grande del gruppo.