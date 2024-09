Aedes, CdA approva piano industriale al 2028

Aedes

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione diha approvato il Piano Industriale 2024 – 2028 del Gruppo, funzionale al rilancio del business della Società mediante una calibrata combinazione di investimenti orientati ad ottimizzare e massimizzare la redditività in modo stabile eduraturo nel tempo.sono: riesame della struttura dei costi: si prevede la razionalizzazione dei costi ricorrenti per spese generali e dei costi delle locazioni passive; valorizzazione degli asset di proprietà: è prevista la valorizzazione di parte degli asset immobiliari di proprietà del Gruppo Aedes attraverso lo sviluppo della relativa iniziativa immobiliare e il realizzo della porzione non strategica del portafoglio immobiliare di Gruppo; acquisizione di immobili commerciali a reddito: si prevede l’acquisto di due immobili commerciali a reddito, i cui ricavi ricorrenti da locazione, costanti e indicizzati nel tempo, consentiranno di coprire i costi ricorrenti della Società e garantiranno una redditività stabile; acquisizione di una società target: si prevede di effettuare un’operazione di M&A funzionale ad acquisire il controllo di una società target operante nel settore delle costruzioni.Il Piano Industriale prevede di reperire le risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi attraverso un equilibrato mix di debito ed equity, quest’ultimo mediante un aumento del capitale sociale in opzione per massimi Euro 5 milioni da eseguirsi nell’esercizio 2025.La Società si riserva la possibilità di avviare specifiche sessioni di engagement con i propri Azionisti significativi al fine di assicurare la maggiore copertura all’aumento di capitale, da delegarsi al Consiglio di amministrazione, funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale.