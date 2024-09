CrowdFundMe, l'EBITDA passa in positivo nel primo semestre

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2024 conconsolidati per 971.975 euro, a fronte di una raccolta consolidata di 17,98 milioni di euro (vs. 15,7 milioni al 30/06/2023). L'consolidato è stato positivo per 57.440 euro (vs. -77.812 euro al 30/06/2023). Ilconsolidato si è attestato a -196.158 euro, scontando l'ammortamento dell'avviamento da consolidamento.La, al secondo anno di piena operatività, continua a dare risultati concreti, con utili di 85.811 euro nei primi sei mesi del 2024, consolidando la marginalità del gruppo e dimostrando la bontà della strategia di acquisizione conclusa nel 2022."In un'ottica di continuità, il percorso di crescita del gruppo Crowdfundme prosegue in una direzione significativamente positiva - ha detto l'- Il primo semestre 2024 ci conferma questa tendenza che si concretizza nella crescita dei ricavi complessivi del 35% rispetto a quanto registrato nel primo semestre 2023 e in un EBITDA positivo, nettamente superiore al risultato precedente. Il comparto del lending crowdfunding immobiliare conferma un andamento stabilmente positivo e con effetti trainanti su tutto il settore nonostante la ancora presente contrazione del comparto equity. Siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta, per questo motivo intensificheremo l'integrazione e il potenziamento delle sinergie del gruppo al fine di consolidare ulteriormente la posizione di player di riferimento nel mercato".Laconsolidata del primo semestre dell'anno è pari a 139.119 euro.