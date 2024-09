Fed, Cook: ho sostenuto "pienamente" il taglio dei tassi di mezzo punto

(Teleborsa) - "Negli ultimi mesi, i rischi al rialzo per l'inflazione sono diminuiti e quelli al ribasso per l'occupazione sono aumentati. In risposta a queste condizioni mutevoli, hola scorsa settimana dal Federal Open Market Committee (FOMC) di abbassare il nostro tasso di interesse di riferimento di mezzo punto percentuale". Lo ha affermato, membro del Board of Governors della della Federal Reserve degli Stati Uniti."Tale decisione rifletteva la crescente fiducia che, con un'adeguata ricalibrazione della nostra posizione politica, il sin un contesto di moderata crescita economica e di inflazione che continua a scendere in modo sostenibile verso il nostro obiettivo - ha spiegato - Nel riflettere sul percorso della politica futura, esaminerò attentamente i dati in arrivo, le prospettive in evoluzione e l'equilibrio dei rischi"."Il ritorno all'equilibrio nel mercato del lavoro tra domanda e offerta, così come il continuo ritorno verso il nostro obiettivo di inflazione, riflette la normalizzazione dell'economia dopo le dislocazioni della pandemia - ha detto Cook -, poiché un equilibrio tra domanda e offerta è essenziale per sostenere un periodo prolungato di forza del mercato del lavoro".