Gentili Mosconi, upgrade a Buy da TP ICAP Midcap con taglio target price

Gentili Mosconi

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (da 3,50 euro) ilsul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, migliorando al contempo ila "" da "Hold" visto l'upside potenziale del 28%.Gli analisti scrivono che, in un settore di beni di lusso per la persona in difficoltà e con un elevato effetto base triennale, Gentili Mosconi ha registrato un fatturato semestrale di 22,7 milioni di euro, in calo del 16,6%, madel settore tessile-abbigliamento (in calo del 20% nel H1, secondo l'Ufficio Studi Economici e Statistici di Sistema Moda Italia).Il gruppo non prevede un miglioramento del mercato e delle vendite nel H2. In questo contesto, il broker ha quindi. Prevede ora un calo delle vendite per il 2024 del 15% (rispetto al precedente -4,5%) e un margine EBITDA adjusted del 10%, in calo di 8 punti (rispetto al precedente 15,2%), che riflette il previsto calo dei volumi di attività e dei prezzi, nonché la diluizione di Tintoria Comacina, che dovrebbe essere solo un evento di break-even. In attesa della ripresa del mercato di riferimento, Gentili Mosconi sta lavorando per ottimizzare Tintoria, evidenziare le sinergie e acquisire nuovi clienti (in particolare negli Stati Uniti)."Il posizionamento unico di Gentili Mosconi nella catena del valore dei beni di lusso rimane intatto e crediamo fermamente che l'attività del gruppo, il che potrebbe avvenire già nel 2025, visti gli sforzi promessi dal Politburo per sostenere la crescita in Cina - si legge nella ricerca - Per motivi di prudenza, modifichiamo anche le nostre stime per il 2025, ipotizzando ora una crescita delle vendite del 5% (contro il +6,2% precedente) e un margine EBITDA rettificato del 15% (contro il 15,2% precedente), nell'ipotesi che Tintoria inizi a essere redditizia".